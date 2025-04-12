12 Nisan 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Survivor'dan elenen Elif Şadoğlu İtalyan sevgilisiyle evlendi

Survivor'dan elenen Elif Şadoğlu İtalyan sevgilisiyle evlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.04.2025 13:14
ABONE OL
Survivor’dan elenen Elif Şadoğlu İtalyan sevgilisiyle evlendi

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve bu sezona yedeklerden katılan All Star yarışmacısı Elif Şadoğlu, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Nicodemo Carella ile evlendi. İşte nikahtan ilk kareler...

Survivor All Star 2025'e yedeklerden gelen ve kırmızı takımda mücadele eden Elif Şadoğlu, 16 Mart akşamı düzenlenen düelloda aynı takımdan Asena ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ardından, gecenin sonunda Survivor'a veda eden isim Elif oldu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yarışma sonrası konuşan Şadoğlu, Survivor'a gelişiyle ilgili ''6-7 sene sonra tekrar buraya Survivor için geliyor olmak mükemmel bir duygu. Bu sene buraya tekrar seçilmiş olmak bana çok farklı şeyler hissettirdi.'' demişti.

FAVORİ İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Elif Şadoğlu favori isimlerini ise ''Benim final dörtlüm bir kesinlikle Aycan diyeceğim. İkincisine kesinlikle Almeda diyorum. Üç ile dördü boş bırakacağım. Aklımda iki isim var ama söylemek istemiyorum.'' sözleriyle açıklamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

''ÇOK ZOR BİR DÖNEM OLDU''

Şadoğlu, açıklamalarının devamında ''Survivor 2017 benim ilk sezonumdu. Çok zordu çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Bu sene geldiğimde daha tecrübeliydim. Az çok neyin olup olmayacağını tahmin edebiliyordum. Açlık beni hiçbir zaman zorlamadı. Bu noktada gerçekten takım arkadaşları çok önemli. 2017'de çok güzel bir takımım vardı. Bir şeyler paylaşabilmeyi biliyorduk. Bu sene beni en çok şaşırtan şey bu oldu. Belki de All Star takımında olmanın dezavantajıydı bu. Benim Survivor hayatım için zor bir dönem oldu. Bu seneki takımımla alakalı hiçbir sorunum olmadı belli başlı kişiler haricinde. Bu sezon gariptir ki insanlar tanıdıkları insanları tanımıyormuş gibi davrandılar.'' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan eski Survivor, Instagram'daki son gönderisiyle takipçilerini şaşırttı. Elif Şadoğlu, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Nicodemo Carella ile evlendi. Şadoğlu, nikahtan kareleri sevenleriyle paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Çifte, 'tebrikler' ve 'mutluluklar' yorumları yağdı. Yorum yazanlar arasında Survivor yarışmasından arkadaşlarını da olduğu görüldü.

Elif Şadoğlu, nikah sonrası Instagram profilindeki bilgilerini 'Elif Şadoğlu Carella' olarak değiştirdi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör