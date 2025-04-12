Survivor'dan elenen Elif Şadoğlu İtalyan sevgilisiyle evlendi
Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve bu sezona yedeklerden katılan All Star yarışmacısı Elif Şadoğlu, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Nicodemo Carella ile evlendi. İşte nikahtan ilk kareler...
Survivor All Star 2025'e yedeklerden gelen ve kırmızı takımda mücadele eden Elif Şadoğlu, 16 Mart akşamı düzenlenen düelloda aynı takımdan Asena ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ardından, gecenin sonunda Survivor'a veda eden isim Elif oldu.
Yarışma sonrası konuşan Şadoğlu, Survivor'a gelişiyle ilgili ''6-7 sene sonra tekrar buraya Survivor için geliyor olmak mükemmel bir duygu. Bu sene buraya tekrar seçilmiş olmak bana çok farklı şeyler hissettirdi.'' demişti.
FAVORİ İSİMLERİNİ AÇIKLADI
Elif Şadoğlu favori isimlerini ise ''Benim final dörtlüm bir kesinlikle Aycan diyeceğim. İkincisine kesinlikle Almeda diyorum. Üç ile dördü boş bırakacağım. Aklımda iki isim var ama söylemek istemiyorum.'' sözleriyle açıklamıştı.
''ÇOK ZOR BİR DÖNEM OLDU''
Şadoğlu, açıklamalarının devamında ''Survivor 2017 benim ilk sezonumdu. Çok zordu çünkü hiçbir şey bilmiyordum. Bu sene geldiğimde daha tecrübeliydim. Az çok neyin olup olmayacağını tahmin edebiliyordum. Açlık beni hiçbir zaman zorlamadı. Bu noktada gerçekten takım arkadaşları çok önemli. 2017'de çok güzel bir takımım vardı. Bir şeyler paylaşabilmeyi biliyorduk. Bu sene beni en çok şaşırtan şey bu oldu. Belki de All Star takımında olmanın dezavantajıydı bu. Benim Survivor hayatım için zor bir dönem oldu. Bu seneki takımımla alakalı hiçbir sorunum olmadı belli başlı kişiler haricinde. Bu sezon gariptir ki insanlar tanıdıkları insanları tanımıyormuş gibi davrandılar.'' ifadelerini kullanmıştı.
EVLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan eski Survivor, Instagram'daki son gönderisiyle takipçilerini şaşırttı. Elif Şadoğlu, uzun süredir birlikte olduğu İtalyan sevgilisi Nicodemo Carella ile evlendi. Şadoğlu, nikahtan kareleri sevenleriyle paylaştı.
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Çifte, 'tebrikler' ve 'mutluluklar' yorumları yağdı. Yorum yazanlar arasında Survivor yarışmasından arkadaşlarını da olduğu görüldü.
Elif Şadoğlu, nikah sonrası Instagram profilindeki bilgilerini 'Elif Şadoğlu Carella' olarak değiştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hyundai fiyat listesi yenilendi: i10, i20, Bayon, Kona, Tucson, Santa, Ioniq ve Staria ne kadar oldu?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak: KPSS ile 127 kişi istihdam edilecek
- Bahar ayında kar! Güneşin yerini dondurucu soğuklar aldı: Kuvvetli yağış geliyor!
- Hatay halkından işgalci İsrail'in saldırılarına protesto!
- Altında büyük sıçrama! Gram fiyatı rekora koşuyor
- Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Zamanla gelişen sinsi ve sessiz tehlike! Parkinsonun ilk sinyalleri neler?
- T.C. kimlik numaranızdaki şifre çözüldü! Zeka seviyenizi öğrenin…
- AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? 2025 AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?
- Listeria monocytogenes bakterisi nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?
- 11 Nisan 2025 Cuma hutbesi yayınladı: İşte Cuma hutbesi konusu ve PDF tam metni
- Okyanusların rengi mavi değildi! Japon bilim insanları tarihi gerçeği açıkladı!