Survivor’dan elenen Elif Şadoğlu İtalyan sevgilisiyle evlendi

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Yarışma sonrası konuşan Şadoğlu, Survivor'a gelişiyle ilgili ''6-7 sene sonra tekrar buraya Survivor için geliyor olmak mükemmel bir duygu. Bu sene buraya tekrar seçilmiş olmak bana çok farklı şeyler hissettirdi.'' demişti.

FAVORİ İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Elif Şadoğlu favori isimlerini ise ''Benim final dörtlüm bir kesinlikle Aycan diyeceğim. İkincisine kesinlikle Almeda diyorum. Üç ile dördü boş bırakacağım. Aklımda iki isim var ama söylemek istemiyorum.'' sözleriyle açıklamıştı.