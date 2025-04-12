Barış Arduç'tan aşk açıklaması: "Ukalalık yapılacak bir konu değil"
2020 yılında meslektaşı Gupse Özay ile dünyaevine giren ve bu evlilikten Jan Asya isminde bir evladı olan Barış Arduç, samimi açıklamalarda bulundu.
2014 yılında birlikte rol aldıkları "Deliha" filminin setinde tanışan, sette başlayan ilişkilerini 2020 yılında nikâh masasına taşıyarak evlilikle taçlandıran iki ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç, 2022 yılında ilk çocukları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ailelerini büyütmüşlerdi.
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden gösterilen ikiliden Barış Arduç'un Orta Doğu'da da geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Yakışıklı oyuncu, Harper's Bazaar Arabia dergisinin bu ay ki kapağında yer aldı.
"Aşk" temalı sayı için Paris'te objektif karşısına geçen Arduç, açıklamasıyla gündem oldu.
AŞKI ANLATTI
Dergiye röportaj veren oyuncu, "Aşk senin için ne ifade ediyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Aşk benim için tek bir tanıma sığdırılamayacak kadar geniş ve derin bir kavram. Şairane bir yanıt vermek istemem, çünkü aşk üzerinde ukalalık yapılacak bir konu değil. Bence aşk, tutkularımızı, sevgimizi, hayranlığımızı ve bağlılığımızı kapsayan güçlü bir duygu. Saygıyla, sevgiyle, hayranlıkla ve büyük bir özveriyle inandığımız her şeye aşk diyebiliriz."
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