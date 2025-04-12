Barış Arduç'tan aşk açıklaması: "Ukalalık yapılacak bir konu değil"

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AŞKI ANLATTI

Dergiye röportaj veren oyuncu, "Aşk senin için ne ifade ediyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Aşk benim için tek bir tanıma sığdırılamayacak kadar geniş ve derin bir kavram. Şairane bir yanıt vermek istemem, çünkü aşk üzerinde ukalalık yapılacak bir konu değil. Bence aşk, tutkularımızı, sevgimizi, hayranlığımızı ve bağlılığımızı kapsayan güçlü bir duygu. Saygıyla, sevgiyle, hayranlıkla ve büyük bir özveriyle inandığımız her şeye aşk diyebiliriz."