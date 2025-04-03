Demet Özdemir Eşref Rüya'yı anlattı: "Bu benim hayallerimin dışında"

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'HAYATA KARŞI AYAK UYDURMAYA ÇALIŞAN BİRİ'

Eşref'in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile seyirci karşısına çıkan Özdemir, karakteri için şu ifadeleri kullandı:

"Nisan, kardeşiyle yaşayan ve hayata karşı ayak uydurmaya çalışan bir abla. Çok güzel hayalleri var, bu beni karaktere çok çabuk bağladı."

'NİSAN'IN ÇIKMAZLARDAKİ YOLCULUĞU'

Başarılı oyuncu, Nisan'ın hayallerinden de bahsetti:

"Nisan'ın hayallerinin en büyük kısmı şarkıcılıkla ilgili. Büyük bir ideali var, kendi sözlerini yazıyor farklı şarkılar söylüyor. Kız kardeşiyle geçinme, hayata tutunma ve kardeşini okutmakla ilgili bir ideali de var. Hem aşk hem kariyer planlamasında çıkmazlara gireceği bir yolculuğu olacak."

Kaynak: Instagram