Demet Özdemir Eşref Rüya'yı anlattı: "Bu benim hayallerimin dışında"
Çağatay Ulusoy'un da başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterine hayat veren Demet Özdemir, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Özdemir, yeni dizisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Bir aşk hikayesini anlatan dizisi Eşref Rüya'nın başrol oyuncularından Demet Özdemir, Nisan karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Özdemir, samimi açıklamalarda bulundu.
'HAYATA KARŞI AYAK UYDURMAYA ÇALIŞAN BİRİ'
Eşref'in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile seyirci karşısına çıkan Özdemir, karakteri için şu ifadeleri kullandı:
"Nisan, kardeşiyle yaşayan ve hayata karşı ayak uydurmaya çalışan bir abla. Çok güzel hayalleri var, bu beni karaktere çok çabuk bağladı."
'NİSAN'IN ÇIKMAZLARDAKİ YOLCULUĞU'
Başarılı oyuncu, Nisan'ın hayallerinden de bahsetti:
"Nisan'ın hayallerinin en büyük kısmı şarkıcılıkla ilgili. Büyük bir ideali var, kendi sözlerini yazıyor farklı şarkılar söylüyor. Kız kardeşiyle geçinme, hayata tutunma ve kardeşini okutmakla ilgili bir ideali de var. Hem aşk hem kariyer planlamasında çıkmazlara gireceği bir yolculuğu olacak."
YILDIZ KADRO
Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor.
Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.
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