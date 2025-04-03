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Justin Bieber'ın son hali hayranlarını korkuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 14:15
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Justin Bieber’ın son hali hayranlarını korkuttu

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, geçtiğimiz gün Instagram’da paylaştığı tuhaf gönderisiyle magazin gündemine oturdu. Yorgun ve moralsiz haliyle dikkat çeken Bieber, takipçilerini endişelendirdi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2018 yılında 28 yaşındaki model Hailey Baldwin ile evlenmişti. Çift, geçtiğimiz ağustos ayında, Jack Blues adını verdikleri bebeklerine kavuşmanın sevincini yaşamıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ancak son zamanlarda, Bieber'ın fiziksel ve ruhsal durumu hayranlarını endişelendirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından canlı yayın açan Bieber, yorgun ve moralsiz haliyle dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Eşi Hailey Bieber ile arasının kötü olduğu iddia edilen ismin, oldukça zayıfladığı görüldü. Hayranları, "Artık Justin'in yardıma ihtiyacı var" yorumları yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AYRILIK HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda eşi Hailey Bieber'ı Instagram'dan takipten çıkınca hakkında 'ayrılık' iddiaları çıkan isim, sosyal medya hesabının çalındığını ve bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını iddia etmişti.

Justin Bieber ve Hailey Bieber / Kaynak: InstagramJustin Bieber ve Hailey Bieber / Kaynak: Instagram

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