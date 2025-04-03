Justin Bieber’ın son hali hayranlarını korkuttu

Kaynak: Instagram

AYRILIK HABERLERİNİ YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda eşi Hailey Bieber'ı Instagram'dan takipten çıkınca hakkında 'ayrılık' iddiaları çıkan isim, sosyal medya hesabının çalındığını ve bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını iddia etmişti.

Justin Bieber ve Hailey Bieber / Kaynak: Instagram