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Aşklarını ilan etmişlerdi! Oğuzhan Koç'tan Hazal Subaşı itirafı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 10:06
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Aşklarını ilan etmişlerdi! Oğuzhan Koç’tan Hazal Subaşı itirafı...

Bir süredir güzel oyuncu Hazal Subaşı ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam İstanbul Arnavutköy’de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, sevgilisinin yoğun bir tempoda çalıştığını belirterek, 'Programımı ona göre ayarlıyorum.' dedi.

Oyunculuk ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç, 2022 yılında Demet Özdemir ile evlenmiş, ancak çift bir yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Özdemir ile biten evliliğinin ardından ünlü şarkıcı, oyuncu Hazal Subaşı ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman birlikte görüntülenerek aşklarını doğruluyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Oğuzhan Koç, son olarak Arnavutköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Ünlü isim çıkışta muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KALDIK BURALARDA"

"Bu bayramı sahnede değil stüdyoda geçiriyoruz" sözleriyle yeni parça müjdesi veren şarkıcı, dokuz günlük bayram tatilinde İstanbul'da kalmasının sebebini de açıkladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Yaklaşık sekiz aydır Hazal Subaşı'yla birlikte olan Koç, "O, bana göre biraz daha yoğun. O yüzden kaldık buralarda. Programımı ona göre ayarlıyorum sayılır" diyerek güldü.

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