Kurye kılığına girmiş! Danla Bilic’in eski jokey sevgilisiyle başı dertte

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YENİ İDDİA

Şimdi ise Danla Bilic ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. At binme hobisi olan ve bu alanda dersler alan ünlü fenomenin, ocak ayında ayrıldığı jokey Berk Çetin tarafından taciz ve şiddetle mücadele ettiği öne sürüldü.