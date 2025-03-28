28 Mart 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Kurye kılığına girmiş! Danla Bilic'in eski jokey sevgilisiyle başı dertte

Kurye kılığına girmiş! Danla Bilic'in eski jokey sevgilisiyle başı dertte

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 09:28
ABONE OL
Kurye kılığına girmiş! Danla Bilic’in eski jokey sevgilisiyle başı dertte

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve eski sevgilisi Berk Çetin hakkında iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu. Bilic'in, eski jokey sevgilisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

YouTube'da yayınladığı içeriklerle fenomen haline gelen Danla Bilic, son zamanlarda özel hayatıyla da sık sık gündemde...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AŞK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile adı anılan Bilic, aşk iddialarını sert bir dille yalanlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinlesin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım" sözleriyle iddialara noktayı koymuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

YENİ İDDİA

Şimdi ise Danla Bilic ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. At binme hobisi olan ve bu alanda dersler alan ünlü fenomenin, ocak ayında ayrıldığı jokey Berk Çetin tarafından taciz ve şiddetle mücadele ettiği öne sürüldü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KURYE KILIĞINA GİRDİ

Çetin'in sosyal medya fenomeninin evine kurye kılığında girerek, kapısını zorladığı, aracını takip edip şoförünü darp ettiği, kendisine ait adresi öğrenip fiziki saldırılarda bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Bu tehditler sonrası alınan uzaklaştırma kararına rağmen Çetin'in, Bilic'i yumrukladığı, son olarak da Arnavutköy'deki iş yerine giderek, bir kez daha kararı ihlal ettiği ve polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Bilic de savcılığa kamera kayıtlarıyla beraber başvurdu.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör