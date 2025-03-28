Aleyna Tilki’ye şantaj yapan sanığa hapis istemi

Kaynak: Instagram

Savcılık ise sanığın Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtti. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.