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Aleyna Tilki'ye şantaj yapan sanığa hapis istemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 08:51
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Aleyna Tilki’ye şantaj yapan sanığa hapis istemi

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirerek üçüncü kişilere yayma tehdidinde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanıkla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

İddiaya göre İbrahim Y., şarkıcı Aleyna Tilki'nin yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen ev adresi, TC kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi. Ardından da sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bilgileri üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan bu bilgileri yaydı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

'DELİLLER SABİT' DENİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Savcılık ise sanığın Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtti. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

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