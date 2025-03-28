28 Mart 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri İneklere şarkı söyledi! Demet Akalın'dan güldüren paylaşım...

İneklere şarkı söyledi! Demet Akalın'dan güldüren paylaşım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.03.2025 11:41 Güncelleme: 28.03.2025 11:44
ABONE OL
İneklere şarkı söyledi! Demet Akalın’dan güldüren paylaşım...

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Demet Akalın, yine dikkatleri üzerine çekti. İneklere 'Yalan mı?' şarkısını söyleyen ünlü şarkıcının paylaştığı eğlenceli görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'ın evde düşerek yaralandığını açıklamıştı

.Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ANNESİ KAZA GEÇİRDİ

Parmağını inciten ve gözü şişen annesinin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullanmıştı.

Akalın, daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" notunu düşmüştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

VİDEOSU VİRAL OLDU

Annesinin yanına Gölcük'e giden Demet Akalın'dan yeni video geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"AĞLAYACAK AZ SONRA"

İneklere 'yalan mı?' şarkıcını söyleyen Akalın, o görüntüleri takipçileriyle de paylaştı. Instagram'dan paylaşım yapan Akalın, "Ay benim aşkım, dinledi. Ağlayacak az sonra…" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör