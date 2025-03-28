İneklere şarkı söyledi! Demet Akalın'dan güldüren paylaşım...
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Demet Akalın, yine dikkatleri üzerine çekti. İneklere 'Yalan mı?' şarkısını söyleyen ünlü şarkıcının paylaştığı eğlenceli görüntüler, kısa sürede gündem oldu.
Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde annesi Şenay Akalın'ın evde düşerek yaralandığını açıklamıştı
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ANNESİ KAZA GEÇİRDİ
Parmağını inciten ve gözü şişen annesinin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullanmıştı.
Akalın, daha sonra yaptığı paylaşımda "Anacığıma geldim mesajlarınız için teşekkürler" notunu düşmüştü.
VİDEOSU VİRAL OLDU
Annesinin yanına Gölcük'e giden Demet Akalın'dan yeni video geldi.
"AĞLAYACAK AZ SONRA"
İneklere 'yalan mı?' şarkıcını söyleyen Akalın, o görüntüleri takipçileriyle de paylaştı. Instagram'dan paylaşım yapan Akalın, "Ay benim aşkım, dinledi. Ağlayacak az sonra…" dedi.
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