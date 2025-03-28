İneklere şarkı söyledi! Demet Akalın’dan güldüren paylaşım...

"AĞLAYACAK AZ SONRA"

İneklere 'yalan mı?' şarkıcını söyleyen Akalın, o görüntüleri takipçileriyle de paylaştı. Instagram'dan paylaşım yapan Akalın, "Ay benim aşkım, dinledi. Ağlayacak az sonra…" dedi.

Kaynak: Instagram