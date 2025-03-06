Danla Bilic ilk kez konuştu: Emirhan Topçu ile aşk mı yaşıyor?
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü fenomen sosyal medyada günlerdir konuşulan dedikodulara 'herkes sakinleşsin' diyerek açıklık getirdi. İşte o paylaşım...
Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, hem sosyal medya paylaşımları hem de özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Şimdilerde YouTube'a geri dönen ve birbirinden ünlü konuklarıyla sohbet ettiği bir programa başlayan Danla Bilic'in Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Aşk dedikodularının sosyal medyada gündem olmasının ardından Danla Bilic sessizliğini bozdu.
"AŞK MAŞK YOK"
Bilic, X hesabında yayınladığı mesajla aşk iddialarını resmen yalanladı.
Bilic, ''Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk maşk yok. Şimdi herkes sakinleşsin ve beni yavaşça TT'den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan. Okuyacak okusun uykumdan uyandım'' ifadelerini kullandı.
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