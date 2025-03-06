Kansere yakalanan İlhan Şeşen’den üzücü haber! Durumu kritik...

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"GERÇEK BİR SANATÇI"

Sunucu Ece Erken de ''Ben bu kadar kıymetli sanatçıların art arda sağlık haberlerini, kötü haberlerini duymaktan çok yoruldum, çok üzülüyorum gerçekten. Ne kadar önemli bir kıymet, önemli bir değer. Gerçek bir sanatçı İlhan Şeşen'' dedi.