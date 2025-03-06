Kansere yakalanan İlhan Şeşen'den üzücü haber! Durumu kritik...
'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler', 'Neler Oluyor Bize' ve 'Sarı Laleler' gibi unutulmaz parçalarıyla hafızalarda yer edinen İlhan Şeşen'den gelen kötü haber sevenlerini üzdü. Usta sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Türk müziğinin efsane sanatçılarından İlhan Şeşen, 2023 yılında akciğer kanserine yakalanarak tedavi sürecine girmişti. Ancak son gelen bilgilere göre, usta sanatçının sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenildi.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçının son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:
"İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.''
"GERÇEK BİR SANATÇI"
Sunucu Ece Erken de ''Ben bu kadar kıymetli sanatçıların art arda sağlık haberlerini, kötü haberlerini duymaktan çok yoruldum, çok üzülüyorum gerçekten. Ne kadar önemli bir kıymet, önemli bir değer. Gerçek bir sanatçı İlhan Şeşen'' dedi.
İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?
İlhan Şeşen 18 Haziran 1948 yılında Manisa'da doğdu. 1968 yılında müziğe başlayan sanatçı, 1971 yılında "Kavga" adındaki 45'liğini piyasaya sundu. 1983 yılında Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu. 2001 yılında ikinci solo albümü olan "Neler Oluyor Bize?"yi yayınladı.
Ardından 2003 yılında "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde TRT ekranlarında gösterilen Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004 yılında ATV ekranlarında gösterilen Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı.
2005 yılında 4. albümü "Aşk Yalan"ı çıkardı. 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılı Ağustos ayında Star TV'de başlayan Hayatımın Rolü adlı dizide oynamıştır. Leman Sam'ın seslendirdiği "Rüzgar" şarkısının bestesi İlhan Şeşen'e aittir.
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