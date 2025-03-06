Güzide Duran çocuklarıyla hasret giderdi! 16 yıllık eşiyle boşanma aşamasındaydı...
16 yıllık eşi Adnan Aksoy’la boşanma aşamasında olan Güzide Duran, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü manken, en son aralık sonunda ziyaret ettiği çocuklarıyla hasret giderdi.
1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile geçtiğimiz aylarda boşanma iddialarıyla gündeme geldi.
BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULADI
Aksoy ile ayrılık kararı alan Duran, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" diyerek boşanma haberlerini doğruladı. Kasım ayında boşanma davası için İstanbul'a gelen Duran, şimdi ise en son aralık sonunda ziyaret ettiği çocuklarıyla hasret giderdi.
Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu satırları kaleme aldı:
"Güzide Duran, kendisine boşanma davası açan 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ve okula giden iki çocuğunu Roma'da bırakıp kasımda İstanbul'a gelmişti. Ayrıldıklarını ilk bu köşede okuduğunuz haberimde, Güzide'nin artık İstanbul-Roma arasında mekik dokuyacağını da eklemiştim. Güzide önceki gün Roma'ya gitti.
En son aralık sonunda çocuklarını görmeye giden Güzide, iki ay sonra tekrar Roma'da. Roma'da çocuklarıyla özlem gideren Güzide Duran, yıllarca yaşadığı şehrin keyfini çıkarmayı da ihmal etmiyor. "
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