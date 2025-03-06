Güzide Duran çocuklarıyla hasret giderdi! 16 yıllık eşiyle boşanma aşamasındaydı...

Kaynak: A HABER ARŞİV

BOŞANMA İDDİALARINI DOĞRULADI

Aksoy ile ayrılık kararı alan Duran, "Evet doğru, bir süreç yaşıyoruz şu an" diyerek boşanma haberlerini doğruladı. Kasım ayında boşanma davası için İstanbul'a gelen Duran, şimdi ise en son aralık sonunda ziyaret ettiği çocuklarıyla hasret giderdi.