14 Şubat 2025, Cuma
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Müstehcen paylaşım yapmıştı! Fenomen Merve Taşkın'a gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.02.2025 17:45 Güncelleme: 14.02.2025 18:15
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Müstehcen paylaşım yapmıştı! Fenomen Merve Taşkın’a gözaltında

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yaptığı paylaşımda 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurmuştu. Merve Taşkın'ın paylaşımına tepki yağarken ekipler harekete geçti. Fenomen Taşkın, 'müstehcenlik' suçundan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

MÜSTEHCEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI! FENOMEN TAŞKIN GÖZALTINDA

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurmuştu.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Merve Taşkın sosyal medya hesabından şu skandal paylaşımı yapmıştı: "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır"

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Merve Taşkın'ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Taşkın'ı 'müstehcenlik' suçundan gözaltına aldı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv) (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.

Müstehcen paylaşım yapmıştı! Fenomen Taşkın gözaltındaMüstehcen paylaşım yapmıştı! Fenomen Taşkın gözaltında MÜSTEHCEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI! FENOMEN TAŞKIN GÖZALTINDA

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Müstehcen paylaşım yapmıştı! Fenomen Merve Taşkın’a gözaltında Müstehcen paylaşım yapmıştı! Fenomen Merve Taşkın’a gözaltında Müstehcen paylaşım yapmıştı! Fenomen Merve Taşkın’a gözaltında

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