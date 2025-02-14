Müstehcen paylaşım yapmıştı! Fenomen Merve Taşkın’a gözaltında

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurmuştu.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Merve Taşkın sosyal medya hesabından şu skandal paylaşımı yapmıştı: "14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır"

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Merve Taşkın'ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Taşkın'ı 'müstehcenlik' suçundan gözaltına aldı.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl suçlamalardan beraat etmişti.