Ozan Güven’e hapis istemi! Eski sevgilisini darp etmişti...

Ozan Güven'e hapis talebi / Kaynak: İHA

Savcı, Güven'in "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Deniz Bulutsuz için ise "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

ERTELENDİ

Taraf avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatlara mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.