"80 bin lira çok" demişti! Feraye Tanyolaç'ın oturduğu evin yeni kirası açıklandı

MAHKEME KARAR VERDİ 67 BİN 500 LİRA

Davanın geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, bilirkişi heyetinin tespit ettiği 75 bin liranın yerinde olduğuna hükmetti ancak yüzde 10'luk bir takdir indiriminde bulunarak kiranın 68 bin lira olmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Feraye Tanyolaç'ın 2023 Ocak ayından itibaren ödemesine de hükmetti. Karar kesinleştikten sonra bu parayı ödemesi beklenen Tanyolaç'ın yıllık kira zam oranı da 67 bin 500 lira üzerinden hesaplanacak.

150 METREKARE 3 ODA 1 SALON

Bilirkişi heyetinin yaptığı tespitlere göre; Tanyolaç'ın Bebek'teki evi 3 oda 1 salondan oluşuyor. 150 metrekarelin bir alana sahip evin, salon, oda, antre ve mutfağının zeminleri laminant parke kaplamalı. Duvarları ise saten boyalı olan evin, tavanları ise tavan boyasıyla boyalı. Banyo, tuvaletin zemin ve duvarları da seramik kaplamalı.

Kaynak: Instagram