"80 bin lira çok" demişti! Feraye Tanyolaç'ın oturduğu evin yeni kirası açıklandı
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi, gündeme bomba gibi düşmüştü. Tanyolaç’ın 'Fareli ve pireli' dediği evin kirası yapılan inceleme sonucunda yüzde 600 zamla 67 bin 500 lira oldu.
Ünlü şarkıcı Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda oturduğu daire ile ilgili kira tespit davasında karar çıktı.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, bilirkişi heyetinin yaptığı 75 bin liralık tespite karşın, Tanyolaç'ın eski kiracı olması nedeniyle yüzde 10'luk bir "hakkaniyet indirimi" yaptı. Kararda, Tanyolaç'tan bu kiranın 2023 Ocak ayından itibaren alınmasına da hükmetti.
"FARELİ PİRELİ EVE 80 BİN LİRA ÇOK"
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi, gündeme bomba gibi düşmüştü.
GÜNAYDIN'ın kamuoyuna duyurduğu olayda, ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, avukatı Çiğdem Kezer aracılığıyla kiranın 80 bin lira olması yönünde dava açtı.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın geçtiğimiz duruşmasında, evin kira bedelinin belirlenmesi için bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına ve rapor hazırlanmasına hükmedilmişti. Ev sahibi Sakmur, kiracısının 100 bin liralık evde 11 bin liraya oturduğunu söylemiş, Feraye Tanyolaç ise "Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" demişti.
"GECEKONDU DAİRESİNDE OTURUYORUM"
3 kişilik bilirkişi heyeti geçtiğimiz 4 ay önce Arif Paşa Korusu'ndaki evde incelemesini gerçekleştirdi. Feraye Tanyolaç'ın, "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareler dadandı. Kira üst bedeli 45 bin lira olmalı" dediği evle ilgili bilirkişi heyeti, bölgedeki emsal konutlarla ilgili de saha araştırmasına varıncaya kadar yaptığı incelemeyle evin 75 bin lira kira bedelinin olduğu tespitinde bulundu. Hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.
MAHKEME KARAR VERDİ 67 BİN 500 LİRA
Davanın geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, bilirkişi heyetinin tespit ettiği 75 bin liranın yerinde olduğuna hükmetti ancak yüzde 10'luk bir takdir indiriminde bulunarak kiranın 68 bin lira olmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca Feraye Tanyolaç'ın 2023 Ocak ayından itibaren ödemesine de hükmetti. Karar kesinleştikten sonra bu parayı ödemesi beklenen Tanyolaç'ın yıllık kira zam oranı da 67 bin 500 lira üzerinden hesaplanacak.
150 METREKARE 3 ODA 1 SALON
Bilirkişi heyetinin yaptığı tespitlere göre; Tanyolaç'ın Bebek'teki evi 3 oda 1 salondan oluşuyor. 150 metrekarelin bir alana sahip evin, salon, oda, antre ve mutfağının zeminleri laminant parke kaplamalı. Duvarları ise saten boyalı olan evin, tavanları ise tavan boyasıyla boyalı. Banyo, tuvaletin zemin ve duvarları da seramik kaplamalı.