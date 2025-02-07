Maliye radarına takılan ünlüler: Geri kalan 142 isim kim?

GERİYE KALAN 142 İSİM?

Bu isimlerin dışındaki 142 isim de merak edilmeye başlandı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini sürdüren maliyenin sadece sahne sanatçısı ya da oyuncuları değil tüm sektörü mercek altına aldığı öğrenildi. Orkestra ekibinden konseri düzenleyenlere kadar herkesin banka hesaplarının didik didik edildiği ve tüm isimlerin tek tek belirlendiği bilgisine ulaşıldı.

Ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanları uyumsuz olanlar için yakında düğmeye basılacağı öğrenildi.

ÜNLÜLER İZAHATA ÇAĞRILACAKLAR

Ünlülerin çok yakında tek tek maliyeye çağrılarak durumu izah etmelerinin isteneceği belirtildi.

Kaynak: AA