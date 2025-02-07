Maliye radarına takılan ünlüler: Geri kalan 142 isim kim?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 150 sanatçının gelir beyanları ile gerçek gelirleri arasında uyumsuzluklar olduğu belirlendi. İddialara göre, söz konusu isimler arasında Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Hadise ve Gülşen gibi ünlüler yer alıyor. Peki geri kalan 142 isim kim?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Her alanda kapsamlı bir inceleme yapan VDK, son olarak oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarını mercek altına aldı.
Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük gösterdiği belirlendi.
150 ÜNLÜ İSİM TESPİT EDİLDİ
Ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olduğu tespit edildi. İncelemede ilk aşamada 150 ünlünün gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilmişti.
Devletten gizlenen paranın 1 milyar 500 milyon lira olduğu düşünülüyor.
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; 150 kişilik ünlü listesinde Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi isimler de yer alıyor.
GERİYE KALAN 142 İSİM?
Bu isimlerin dışındaki 142 isim de merak edilmeye başlandı. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini sürdüren maliyenin sadece sahne sanatçısı ya da oyuncuları değil tüm sektörü mercek altına aldığı öğrenildi. Orkestra ekibinden konseri düzenleyenlere kadar herkesin banka hesaplarının didik didik edildiği ve tüm isimlerin tek tek belirlendiği bilgisine ulaşıldı.
Ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanları uyumsuz olanlar için yakında düğmeye basılacağı öğrenildi.
ÜNLÜLER İZAHATA ÇAĞRILACAKLAR
Ünlülerin çok yakında tek tek maliyeye çağrılarak durumu izah etmelerinin isteneceği belirtildi.
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