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8 sanatçı Maliye'nin radarına takıldı! Gelir beyanlarında usulsüzlük

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 09:28 Güncelleme: 06.02.2025 09:28
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8 sanatçı Maliye’nin radarına takıldı! Gelir beyanlarında usulsüzlük

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemesinde 150 sanatçının geliri ile beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilmişti. İddialara göre, söz konusu sanatçılar arasında Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Hadise ve Gülşen gibi ünlü isimler de bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hemen her alandaki sektör ve meslekleri mercek altına alan VDK, son olarak oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarını incelemeye aldı.

Gülşen / Kaynak: InstagramGülşen / Kaynak: Instagram

Özellikle, oyuncular ve ses sanatçılarının gelirleri ile beyan ettikleri rakamlar arasındaki uyumsuzluklar dikkat çekiyor.

Melike Şahin / Kaynak: InstagramMelike Şahin / Kaynak: Instagram

GELİRLERİNİ DÜŞÜK GÖSTERDİLER

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük gösterdiği belirlendi.

Hadise / Kaynak: InstagramHadise / Kaynak: Instagram

TUTAR VE BEYANLAR UYUMSUZ

Ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olduğu tespit edildi. İncelemede ilk aşamada 150 ünlünün gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilmişti.

Halit Ergenç / Kaynak: InstagramHalit Ergenç / Kaynak: Instagram

KAYIP 1 MİLYAR 500 MİLYON TL

Devletten gizlenen paranın 1 milyar 500 milyon lira olduğu sanılıyor.

Serenay Sarıkaya / Kaynak: InstagramSerenay Sarıkaya / Kaynak: Instagram

İŞTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER!

Kulislerde konuşulanlara göre 150 kişilik ünlü listesinde Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi isimler de yer alıyor.

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