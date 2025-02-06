8 sanatçı Maliye’nin radarına takıldı! Gelir beyanlarında usulsüzlük

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hemen her alandaki sektör ve meslekleri mercek altına alan VDK, son olarak oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarını incelemeye aldı.