8 sanatçı Maliye'nin radarına takıldı! Gelir beyanlarında usulsüzlük
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemesinde 150 sanatçının geliri ile beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilmişti. İddialara göre, söz konusu sanatçılar arasında Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Hadise ve Gülşen gibi ünlü isimler de bulunuyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, hemen her alandaki sektör ve meslekleri mercek altına alan VDK, son olarak oyuncular, ses sanatçıları ve ajanslarını incelemeye aldı.
Özellikle, oyuncular ve ses sanatçılarının gelirleri ile beyan ettikleri rakamlar arasındaki uyumsuzluklar dikkat çekiyor.
GELİRLERİNİ DÜŞÜK GÖSTERDİLER
Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük gösterdiği belirlendi.
TUTAR VE BEYANLAR UYUMSUZ
Ünlülerin banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olduğu tespit edildi. İncelemede ilk aşamada 150 ünlünün gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edilmişti.
KAYIP 1 MİLYAR 500 MİLYON TL
Devletten gizlenen paranın 1 milyar 500 milyon lira olduğu sanılıyor.
İŞTE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER!
Kulislerde konuşulanlara göre 150 kişilik ünlü listesinde Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Duman, Mert Demir, Bergüzar Korel, Hadise, Gülşen, Melike Şahin gibi isimler de yer alıyor.