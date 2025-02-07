Gökhan Kırdar’ın sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırıldı

"YENİDEN NEFES ALABİLMEK GÜZEL"

Kırdar açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm...

Kaynak: AHABER ARŞİV

Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim... Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim"

Kaynak: Instagram