Gökhan Kırdar'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırıldı
''Yerine Sevemem'' , ''Cendere', 'Öldüm de Uyandım' gibi şarkılarıyla tanıdığı Gökhan Kırdar’dan üzücü haber geldi. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü müzisyen sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Dizi ve film müziği söz yazarı sanatçı Gökhan Kırdar, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Akciğer rahatsızlığı ve iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Kırdar'ın son durumu merak ediliyordu.
Günlerdir paylaşım yapmayan Kırdar, son durumunu takipçileriyle paylaştı.
AÇIKLAMA GELDİ
İç kanama geçirdiği belirtilen Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Önceki Perşembe akşamı gerçekleşen sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm"
"YENİDEN NEFES ALABİLMEK GÜZEL"
Kırdar açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm...
Sevenlerime ve hayranlarıma sağlık dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ederim... Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim"
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