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Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde olduğu 'Çocuklar Duymasın' dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan 'Feminist Duygu' rolüyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, son verdiği bir röportajla gündemde. Meslektaşı Edip Tepeli ile mutlu bir evlilik süren ünlü oyuncu, çocuk yaşta elde ettiği şöhretle nasıl başa çıktığını anlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:22
Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!

"Çocuklar Duymasın" Türk televizyon tarihinde iz bırakan ve unutulmaz karakterleriyle hafızalarda yer eden bir dizi oldu.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!

Bu isimlerden biri de 13 yaşında şöhreti yakalayan Ayşecan Tatari'ydi!

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!

Güzel oyuncu dizide Furkan Kızılay'ın canlandırdığı "Havuç" karakterinin "Feminist Duygu" diye seslendiği ablasıydı.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!

Sabah'a konuşan ünlü oyuncu, o dönem şöhretin ağır geldiğini anlattı.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!

Tatari şöyle konuştu: "Benim için zor bir tecrübeydi. Herkes beni tanıyordu. Gittiğim her yerde 'Çocuklar Duymasın'daki kız' diyorlardı. Kimseyle sıfırdan tanışamıyordum.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!

Herkesin benimle ilgili bir fikri vardı. Bu nedenle üniversiteyi ABD'de okumaya karar verdim.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!

Döndükten sonra da tiyatroda 1 yıl boyunca sahne arkasında çalıştım. Oyunculara içecek bile taşıdım"

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!

Öte yandan 2017'de kendi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile evlenen Ayşecan Tatari'nin 1 çocuğu bulunuyor.

Çocuklar Duymasın’ın feminist Duygu’su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2020 yılının ekim ayında kızları Ayşe Müjgan'ı kucaklarına aldı.