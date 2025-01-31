31 Ocak 2025, Cuma
Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'su Ayşecan Tatari 20 yıl sonra itiraf etti!
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın başrolünde olduğu 'Çocuklar Duymasın' dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan 'Feminist Duygu' rolüyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari, son verdiği bir röportajla gündemde. Meslektaşı Edip Tepeli ile mutlu bir evlilik süren ünlü oyuncu, çocuk yaşta elde ettiği şöhretle nasıl başa çıktığını anlattı.
Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:22