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Grammy Ödülleri'ne damga vuran Türkiye esprisi!

Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise sunucu Trevor Noah’ın, Taylor Swift hakkında yaptığı Türkiye esprisiyle hem salondakileri hem de izleyenleri kahkahaya boğması oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.02.2025 15:55
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GRAMMY’DE DAMGA VURAN TÜRKİYE ESPRİSİ!

Grammy Ödülleri gecesinin sunucusu Trevor Noah, Taylor Swift'le ilgili konuşurken Türkiye'de saç ekimi esprisiyle salondakileri güldürdü.

Aralık ayında 'Eras' (Çağlar) adlı dünya turnesini tamamlayarak büyük bir yankı uyandıran Taylor Swift'i sahnede gören sunucu Trevor Noah, onun yarattığı etkiyi anlatırken Türkiye'ye saç ekimine gelenleri örnek verdi.

Konuşmasına 'Taylor Swift de burada' diyerek başlayan Trevor Noah, 'Taylor Swift tarihin en büyük turnesini tamamladı. Sadece rekorları kırmakla kalmadı, Türkiye'ye saç ektirmeye gelenlerden daha fazla Amerikalıyı seyahat ettirdi. Herkes onu görmek için uçağa bindi.' şeklinde espri yaptı.

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