Grammy Ödülleri'ne damga vuran Türkiye esprisi!

Grammy Ödülleri gecesinin sunucusu Trevor Noah, Taylor Swift'le ilgili konuşurken Türkiye'de saç ekimi esprisiyle salondakileri güldürdü.

Aralık ayında 'Eras' (Çağlar) adlı dünya turnesini tamamlayarak büyük bir yankı uyandıran Taylor Swift'i sahnede gören sunucu Trevor Noah, onun yarattığı etkiyi anlatırken Türkiye'ye saç ekimine gelenleri örnek verdi.

Konuşmasına 'Taylor Swift de burada' diyerek başlayan Trevor Noah, 'Taylor Swift tarihin en büyük turnesini tamamladı. Sadece rekorları kırmakla kalmadı, Türkiye'ye saç ektirmeye gelenlerden daha fazla Amerikalıyı seyahat ettirdi. Herkes onu görmek için uçağa bindi.' şeklinde espri yaptı.