100 milyon TL vergi kaçıran oyuncu kim? RADAR’a takıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı inceleme başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında incelemler sürerken, bu kez de magazin dünyası mercek altına alındı. Yürütülen analizin ardından yüksek gelir grubunda yer alması beklenen bazı sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının olması gerekenin altında olduğu belirlendi. Bu süreçte, söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançları taranıyor.

RADAR'a yaklaşık 150 sanatçı ve ajansın takıldığı belirtildi (A Haber arşiv)

TEK TEK İNCELENECEK

Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve bazı sanatçıların gelirlerini düşük göstermek için yakınları ve menajerleri üzerinden tahsilat yaptığı ve hesaplarına gelen bazı tutarların beyanlarıyla uyumsuz olduğu gerekçesiyle "riskli" olduğu belirlendi.

Sabah'ın haberine göre bu kapsamda oyuncu ve ses sanatçılarının ajansları ve sahne aldıkları işletmeler de tek tek mercek altına alındı. Tespitlerin ardından ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 sanatçı ile ajansta risk unsuru bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı olarak bıraktığı belirlendi. İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek. İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek.