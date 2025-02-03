100 milyon TL vergi kaçıran oyuncu kim? RADAR’a takıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı inceleme başlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında incelemler sürerken, bu kez de magazin dünyası mercek altına alındı. Yürütülen analizin ardından yüksek gelir grubunda yer alması beklenen bazı sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının olması gerekenin altında olduğu belirlendi. Bu süreçte, söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançları taranıyor.
TEK TEK İNCELENECEK
Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve bazı sanatçıların gelirlerini düşük göstermek için yakınları ve menajerleri üzerinden tahsilat yaptığı ve hesaplarına gelen bazı tutarların beyanlarıyla uyumsuz olduğu gerekçesiyle "riskli" olduğu belirlendi.
Sabah'ın haberine göre bu kapsamda oyuncu ve ses sanatçılarının ajansları ve sahne aldıkları işletmeler de tek tek mercek altına alındı. Tespitlerin ardından ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 sanatçı ile ajansta risk unsuru bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı olarak bıraktığı belirlendi. İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek. İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek.
"VERGİ BEYANLARININ EKSİKSİZ YAPILMASI ÖNEM TAŞIYOR"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de vergi adaletiyle ilgili "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" dedi. Denetimlerin cezalandırıcı değil, vergi uyumunu artırıcı bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. bu kapsamda yüksek gelir elde eden mükelleflerin gelir beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapması önem taşıyor" diye konuştu.
UYUMSUZLUK VARSA 'RİSKLİ' KATEGORİSİNE GİRECEKLER
Öte yandan RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen mükellefler "riskli" kategoriye alınacak.