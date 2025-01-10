10 Ocak 2025, Cuma
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Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında soruşturma

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 15:18
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Ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında soruşturma

Sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar sonrası bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı.

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, sosyal medyada gündeme gelen haberlerdeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçti.

Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı.

ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

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