Ferdi Tayfur'un şarkılarından telif alınacak mı? MESAM açıkladı...
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının vefatının ardından tartışma yaratan pek çok konu oldu. Bunlardan en dikkat çekeni ise Tayfur’un şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı meselesiydi. MESAM Başkanı Recep Ergül konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu.
Organ yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, sevenlerini adeta yasa boğdu. Tayfur'un ölümünden sonra mirası ve mal varlığı haberlere konu oldu. Aynı zamanda usta sanatçının şarkılarından telif alınıp alınmayacağı merak ediliyordu.
Ferdi Tayfur'un yıllar önce yayınlanan bir röportajında "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek." ifadelerine işaret eden Ergül, sanatçının MESAM'a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti.
"VARİSLERİNDEN İZİN ALMAK ZORUNDA"
MESAM'ın YouTube kanalından da konuya dair video yayınlayan Ergül, şunları kaydetti:
"Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır."
Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tatsızlıklara da değinen Ergül, "Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı birtakım davranışları nefretle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Ergül, Tayfur'un kişilik haklarını ve müziğini aşağılayanları da oldukça eleştirerek, sanatçının ailesiyle dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.