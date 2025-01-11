Ferdi Tayfur’un şarkılarından telif alınacak mı? MESAM açıkladı...

Ferdi Tayfur'un yıllar önce yayınlanan bir röportajında "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek." ifadelerine işaret eden Ergül, sanatçının MESAM'a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti.

"VARİSLERİNDEN İZİN ALMAK ZORUNDA"

MESAM'ın YouTube kanalından da konuya dair video yayınlayan Ergül, şunları kaydetti:

"Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır."

Kaynak: DHA