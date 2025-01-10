Güzide Duran "Okan Buruk" iddialarına isyan etti!
Adnan Aksoy ile 16 yıllık evliliğini sonlandıran manken Güzide Duran, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. İşte Güzide Duran'ın o açıklaması...
1996 Best Model of Türkiye birincisi Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıldır evli ve iki çocukları olan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı almıştı.
İş insanı Adnan Aksoy ile boşanma haberlerine açıklık getiren Duran, "Evet doğru, bir süreçten geçiyoruz şu an" demişti. Tüm bunların ardından 44 yaşında olan güzel mankenin adı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile yan yana anılmıştı.
"MERHABA DİYORSUN OLAY OLUYOR"
İddialarla ilgili açıklama yapan Güzide Duran, "Boşandık diye herkesle haber yapılıyor. Arkadaşına merhaba diyorsun. Büyük bir olay haline geliyor. Sonuçta arkadaşız yani. Boşanma aşamasındayım zaten, bu süreçte böyle bir durumda bu mümkün olamaz.
Bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Arkadaşınızı gördüğünüzde bir merhaba dememek ayıp olur yani. Evli bir kadının karşı cinsten bir arkadaşı olamaz mı?" ifadelerini kullandı.