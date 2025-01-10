Güzide Duran "Okan Buruk" iddialarına isyan etti!

"MERHABA DİYORSUN OLAY OLUYOR"

İddialarla ilgili açıklama yapan Güzide Duran, "Boşandık diye herkesle haber yapılıyor. Arkadaşına merhaba diyorsun. Büyük bir olay haline geliyor. Sonuçta arkadaşız yani. Boşanma aşamasındayım zaten, bu süreçte böyle bir durumda bu mümkün olamaz.

Bizim tanışıklığımız çok eskiye dayanıyor. Arkadaşınızı gördüğünüzde bir merhaba dememek ayıp olur yani. Evli bir kadının karşı cinsten bir arkadaşı olamaz mı?" ifadelerini kullandı.

Güzide Duran / Kaynak: Instagram