Murat Kekilli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli (İHA)

Kekilli'nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi, yakınları, siyasiler ve çok sayıda kişi katıldı. Güçlükle ayakta duran şarkıcı, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.