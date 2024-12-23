23 Aralık 2024, Pazartesi
Murat Kekilli’nin acı günü! Annesi Sıdıka Kekilli Adana’da toprağa verildi
Sanatçı Murat Kekilli’nin 84 yaşındaki annesi Sıdıka Kekilli dün çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Bugün ise Kabasakal Mezarlığı’nda Sıdıka Kekilli için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye çok sayıda aile yakını katılırken Murat Kekilli’nin gözyaşı döktüğü görüldü. Kekilli’nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.