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Sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 19:07
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Sanatçı Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Haluk Levent göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Levent'in hastanede tedbir amaçlı müşahade altına alındığı ve sağlık durumunun yarın yapılacak anjiyo işleminden sonra belli olacağı öğrenildi.

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent göğsünde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Levent'in sağlık durumunun yarın yapılacak anjiyo işleminden sonra belli olacağı öğrenildi.

ANJİYO OLACAK

Haluk Levent bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından göğsündeki ağrıların artması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 56 yaşındaki şarkıcının tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındığı, sağlık durumunun yarın yapılacak anjiyo sonrası netleşeceği öğrenildi.

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