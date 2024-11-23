Danla Bilic ilk kez açıkladı! Youtube’u bakın neden bırakmış...

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bir süredir YouTube'a ara vermişti. Şimdilerde sadece Instagram'da aktif olan Bilic, son olarak ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın programına konuk oldu.

Şimdi 30 yaşında olan Danla Bilic yaptığı açıklamada, "Keyif almamaya başladım. Şimdi de kısa kısa şeyler üretmeye başladım. Youtube'a hiçbir üretmiyorum. Bir de hala ilk başladığım zamanlardaki enerjimi istiyorlar. O yok şu an. O zamanlar nasıl göründüğümle alakalı kaygılarım yoktu. Bir anda kilo aldım. Hiç umurumda değildi. Güzellik algım değişti. Onlar da etkiledi o zaman komiklik kalmadı." dedi.

Kaynak: Instagram

"O KANALI HEMEN KAPATIYORSUN"

Ailesinin tepkisini de anlatan ve babasının attığı mesajı aktaran ünlü fenomen, "Ailem ilk başta ne yapıyorsun dediler. Babam bir mesaj attı 'O kanalı hemen kapatıyorsun.'Babamın tek derdi okumamdı. Normalde babama hayır demem ve inat ettim. Bir süre sonra iş aferin kızıma döndü. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram

"BİR HAFTA İÇERİSİNDE ÜNLÜ OLDUM"

Twitter sayesinde keşfedilen fenomen, "Twitter kullanmaya başlıyorum. Dümdüz bir hesap. Arda denk geliyor böyle konsept var aklımda. Sonra bir hafta içerisinde beni kamera karşısına oturtuyorlar. İlk gün video 300 bin izlendi. Ben bir hafta içerisinde ünlü oldum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Instagram