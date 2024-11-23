10 kilo veren Demet Akalın kaslı fotoğrafını paylaştı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eski fit haline geri döndü. Yağlarını aldıran şarkıcı dün konser öncesi kulisinden paylaştığı kareler ile karın kaslarını sergiledi.

Demet Akalın, "Yaza girmeden önce liposuction yaptırdım. Doktorum altı kilo yağ aldı. 10 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Instagram

Ünlü şarkıcı, "Operasyondan sonra her gün yürüyorum. Eski kıyafetlerimi çıkarıp bakıyorum. İlk şarkının klibinde hissettim bu durumu, çok güzel bir kıyafet vardı, onu giydim sonra operasyon yaptırmaya karar verdim. Estetik işi şans, cildine göre değişiyor" demişti.

Kilolu olduğu dönemde zorluk yaşadığını belirten Akalın, "Kilolu olduğum dönemimde hiç kimseyi görmek istemiyordum. Fotoğraf bile çektirmek istemiyordum. Geçen yıl bayağı bir sıkıntı yaşadım. " açıklamasında bulunmuştu.

KASLARI OLAY OLDU

Şimdi hedefine ulaşan Demet Akalın, kaslı halini Instagram hesabından paylaştı. Sahneye çıkmadan önce bir kare paylaşan Demet Akalın'ın kasları dikkat çekti.

Kaynak: Instagram