Gülçin Ergül Hepsi grubunun nasıl kurulduğunu açıkladı!

Bundan tam 20 yıl önce, 4 genç kız bir araya gelerek Hepsi grubunu kurmuştu. 2000'li yıllara damgasını vuran bu müzik grubu, kısa sürede büyük bir popülarite kazandı. Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük'ten oluşan grup, 2000'lerin başında gençlerin en sevdiği müzik grubu haline gelmişti.

Gülçin Ergül yıllar sonra yaptığı açıklamada grubunun neden dağıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Gruptan ayrılmamın özen hayatımla hiç bir alakası yoktu, olmaz da zaten. Grup içinde çok mutsuzdum. Bazı şeyler olması gerektiği gibi değildi. Şirketim tarafından bana karşı verilen sözler yerine getirilmemişti ve benim haklı olarak ayrılmam gerekiyordu."

Kaynak: Instagram

"HEPSİ" NASIL KURULDU?

Şimdilerde Big5Türkiye Youtube kanalında jüri üyeliği yapan Ergül grubun nasıl kurulduğunu açıkladı.

Ergül yaptığı açıklamada, "Biz konservatuvarda boş derslerde her birimiz şarkı söyler ve dans ederdik. Herkes Cemrelerin evine gidip eğlenmek adına böyle toplantılar yapıyorlardı. Bir gün beni de çağırdılar. Sonra bana şarkı söylettiler. Çalışmalara başladık. Stüdyo aşaması 2 sene falan sürmüştür. 16 yaşında ilk stüdyoya girdim 18 yaşım bittiğinde de albümümüz çıkmıştı. En sonda biz 4 kişi kaldık hep üyeler değişti ve en sonunda Hepsi oluşmuş oldu." dedi.

HEPSİ GRUBU ÜYELERİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Sahnede olmaya devam eden Gülçin Ergül şimdi Youtube kanalında jüri üyeliği yapıyor.

Cemre Kemer ise 39 yaşında ve 2020 yılında Emre Medina ile evlenerek iki çocuk sahibi oldu.

Şu sıralar sosyal medyada aktif olan Kemer, içerik üreticiliği yaparak, günlük yaşamını ve ailesiyle olan keyifli anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Eren Bakıcı şimdi 40 yaşında. 38 yaşında olan Yasemin Yürük ise profesyonel koçluk yapıyor. Yürük aynı zamanda Instagram'ı aktif kullanıyor.

Kaynak: Instagram