Fahriye Evcen’in kürkü olay olmuştu! Burak Özçivit son noktayı koydu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in güzel eşi Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine topluyor.

Son olarak Strasbourg'dan paylaşım yapan Evcen, kürklü paltosuyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun paltosu bir anda gündeme oturdu ve tartışma konusu oldu. Kürkün gerçek olup olmadığı merak edilirken Evcen sessizliğini korudu ve herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Instagram

"GERÇEK DEĞİL"

Önceki akşam kameralara yansıyan Özçivit ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, kürkü soran basın mensuplarına "Gerçek değil" yanıtını verdi.

Kaynak: Instagram