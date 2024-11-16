Ege Tanman yıllar sonra açıkladı! Dizi setinde şoke eden olay!

"Babam ve Oğlum", "Bez Bebek", "Çocuk", "Leyla ile Mecnun" gibi yapımlarda rol alan Ege Tanman, verdiği bir röportajla gündeme geldi.

Oyunculuğa 5 yaşındayken adım atan Tanman, hakkında bilinmeyenlerini anlattı.

Milliyet'e konuşan Tanman, "Kınalı Kar, Bursa'da çekiliyordu. O dönemlerde çok popülerdi. Kınalı Kar, Bursa'da çekilirken ajans benim bulunduğum kreşe gelip birkaç çocuk oyuncuya ihtiyacı olduklarını söylediler. Herkes gibi ben de gittim. Tesadüfen seçildim. Serüven tamamen öyle başladı" dedi.

Kaynak: Instagram

Babam ve Oğlum seçimlerini anlatan Ege Tanman, sözlerine şöyle devam etti: "Tatlı bir çocuktum ama sarışın renkli gözlü o kadar yakışıklı güzel çocuklar var ki... Ben baktım olmam ben dedim. Kınalı Kar'dan 50 bölümlük tecrübem var. O yüzden babam bu metni gördüğünde heveslenmişti. Sonra Çağan Irmak'ın mail adresini buldu. İzlediler, ertesi gün davet ettiler bizi. Dedik tamam kesin oldu. Sonra Bursa'ya döndük. Bir telefon maalesef biz Ege ile bu projede çalışmayacağız. Biz çok üzüldük. Benim yerim seçilen çocuk ezberde sıkıntı yaşayınca tekrar Ege gel dediler. Biraz tırmalayarak aldık"

Kaynak: Instagram

Babam ve Oğlum setinde Çağan Irmak'ın şoke olduğu olayı anlatan oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filmleri senaryo sırasına göre çekmiyoruz. Biz Babam ve Oğlum'u Ayvalık'ta çekmeye başladık. Sete çıkmadan önce bütün senaryoyu ezbere biliyordum. Dedem beni alıyor kamerayı hediye ediyor. O sahneyi çekeceğiz. Çağan ağabey bana dedi ki deden sana kamerayı verdiğinde ona gülümse ve göz kırp dedi. Senaryoyu hatırladığım için Deniz tek gözünü kırpamadığı için iki gözünü birden kırpar diyor. Benim aklımda kalmış o. Çağan abi dedim Deniz buraya geldiği süreçte tek gözünü kırpmayı öğrenmiş mi yoksa iki gözünü birden mi kırpayım dedim. Çağan ağabey şoke oldu. 'Arkadaşlar dedi çocuk kendi yazdığım senaryoyu yüzüme vurdu bir 5 dakika mola verelim lütfen' dedi"

Kaynak: Instagram