Ceyda Düvenci'nin kızı Nil Karaibrahimgil ile sahneye çıktı!
Ceyda Düveci'nin Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen serebral palsi hastası kızı Melisa'nın hayalleri gerçek oldu. Melisa, şarkıcı Nil Karaibrahimgil ile sahneye çıktı ve düet yaptı. Düvenci ise o anları Instagram hesabından duygusal sözlerle paylaştı. O paylaşıma ünlü isimler de sessiz kalamadı.
Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa, serebral palsi hastalığıyla mücadele ederken büyük bir hayalini gerçeğe dönüştürdü. Melisa, Karaibrahimgil ile sahneye çıkarak düet yaptı.
'Kuzey Yıldızı' şarkısında düet yapan ikilinin performansı dakikalarca alkışlandı. Nil Karaibrahimgil daha sonra kendi bestelerini yaparken kullanması için Melisa'ya bir defter hediye etti.
Düvenci ise Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan Nil Karaibrahimgil ile muhteşem bir performans sergileyen Melisa'nın o anlarını duygusal bir notla sosyal medya hesabında yayınladı.
Düvenci, şu ifadeleri kullandı:
"Çok güzel bir geceydi... Banım Nil Karaibrahimgil ve şahane müzisyen dostlarına, tüm sahne arkası ekibe, kocaman yürekli seyircilere çok teşekkür ederiz... Melisa'm ve sevdiklerimizle unutulmaz anlar yaşadık... Size bir sır vereyim mi? Doğduğu gün kızımın yapamayacaklarını saydıklarında hepsini ve daha fazlasını yapacağını biliyordum. İçinizdeki güce inanmaktan vazgeçmeyin. İstersek her şeyi yaparız. Kızım, seninle gurur duyuyorum"
Serenay Sarıkaya, Esra Erol gibi ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalmadı.