Ceyda Düvenci’nin kızı Nil Karaibrahimgil ile sahneye çıktı!

Ceyda Düvenci'nin 13 yaşındaki kızı Melisa, serebral palsi hastalığıyla mücadele ederken büyük bir hayalini gerçeğe dönüştürdü. Melisa, Karaibrahimgil ile sahneye çıkarak düet yaptı.

'Kuzey Yıldızı' şarkısında düet yapan ikilinin performansı dakikalarca alkışlandı. Nil Karaibrahimgil daha sonra kendi bestelerini yaparken kullanması için Melisa'ya bir defter hediye etti.

Düvenci ise Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alan Nil Karaibrahimgil ile muhteşem bir performans sergileyen Melisa'nın o anlarını duygusal bir notla sosyal medya hesabında yayınladı.

Kaynak : Instagram

Düvenci, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir geceydi... Banım Nil Karaibrahimgil ve şahane müzisyen dostlarına, tüm sahne arkası ekibe, kocaman yürekli seyircilere çok teşekkür ederiz... Melisa'm ve sevdiklerimizle unutulmaz anlar yaşadık... Size bir sır vereyim mi? Doğduğu gün kızımın yapamayacaklarını saydıklarında hepsini ve daha fazlasını yapacağını biliyordum. İçinizdeki güce inanmaktan vazgeçmeyin. İstersek her şeyi yaparız. Kızım, seninle gurur duyuyorum"

Kaynak : Instagram

Serenay Sarıkaya, Esra Erol gibi ünlü isimler de paylaşıma kayıtsız kalmadı.

Kaynak : Instagram