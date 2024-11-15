Icardi Wanda Nara'ya ateş püskürdü: "Beni aptal yerine koydu"

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardı, şu sıralar özel hayatıyla gündemde...

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın kendisi hakkında yaptığı suçlamalara ilişkin ilk kez konuştu.

"BENİ APTAL YERİNE KOYDU"

Arjantin medyasından Socios del Especteculo'ya konuşan yıldız oyuncu, şunları söyledi:

"Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterip, beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir."

Kaynak: Instagram

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Dün Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası gözaltına alındığı iddia edilmişti.

İddialara göre Mauro Icardi, Wanda Nara'ya kapıyı açtıktan sonra ikili arasında yaşanan tartışma alevlendi. Icardi'nin, "Kızlarımı asla sana bırakmam" diyerek çocukların velayetlerini istediği aktarıldı.

Yaşanan tartışma daha da alevlenirken, rapçi L- Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara şok bir hamle daha yaptı. Ünlü model, 'Kadına şiddet' iddiasında bulunarak Arjantin polisini çağırdı.

Galatasaray Kulübü ise bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklama yapmıştı.

Açıklama ise şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi

önemle rica olunur."

Kaynak: Instagram