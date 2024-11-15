24 kez ameliyat olan Fulden Uras sağlık durumunu açıkladı!

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras, geçtiğimiz yıllarda bağırsak ve meme kanserine yakalanmıştı. 13 yılda 24 operasyon geçiren Uras, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Son 13 yılda 24 operasyon geçiren Uras, son sağlık durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi.

Kaynak: Instagram

''ATEŞLİ KOAH TEŞHİSİ KONULDU''

Uras, "Çok şükür her şey yoluna girmeye başladı. Biraz daha sürecim var. Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış bir kere daha anladım" ifadelerini kullandı.

Uras kendisine bu süreçte destek olanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Instagram