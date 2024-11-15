Simge Sağın gayrimenkul zengini çıktı! 20 milyon TL değerinde ev aldı

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile adı sıkça anılan Simge Sağın, bu sefer başka bir haberle adından söz ettirdi.

Durmak bilmeden konser maratonuna devam eden Sağın, yatırımlarını gayrimenkule yaptı.

20 MİLYON TL DEĞERİNDE

43 yaşındaki ünlü şarkıcının Anadolu yakasında oturduğu siteden 20 milyon TL değerinde bir ev daha satın aldığı iddia edildi.

Söylentilere göre Sağın, evin tadilatını yaptırarak geçtiğimiz günlerde evine yerleşti.

Şarkının lüks evini kendi zevkine göre dekore ettiği konuşuldu.

Kaynak: Instagram