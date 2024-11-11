Yasa dışı bahis soruşturmasında hangi ünlüler gözaltına alındı? Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis oyunlarına teşvik ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli tespit edildi. Savcılık, bu kişilerin yasa dışı bahis oyunlarına ilişkin faaliyetlerine ilişkin olarak soruşturmayı derinleştiriyor.

Mehmet Ali Erbil ve Diğer Şüpheliler Gözaltına Alındı

Savcılık, başlattığı soruşturma kapsamında 20 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi. Bu kişilerin, sosyal medya aracılığıyla yasadışı bahis oynamaya özendiren paylaşımlar yaptıkları iddia ediliyor. Gözaltı listesinde, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve komedyen Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu öğrenildi. Operasyonun detayları, ilgili güvenlik birimleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Diğer Şüphelilerin Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda, polis diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Savcılık, operasyonda ele geçirilen dijital verileri inceleyerek, bu tür yasa dışı bahis faaliyetlerinin boyutunu ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Yasa Dışı Bahis Nedir?

Yasa dışı bahis, Türkiye'de yasal bir lisansa sahip olmayan şirketler tarafından denetimsiz bir şekilde oynatılan bahis oyunlarını ifade eder. Bu tür bahisler genellikle çevrim içi platformlar aracılığıyla sunulmakta ve devlete ait vergi gelirlerinden mahrum kalınmasına yol açmaktadır. Ayrıca suç örgütleri tarafından da finanse edilerek kara para aklama gibi illegal faaliyetlere zemin hazırlamaktadır.