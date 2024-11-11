Yasa dışı bahis cezası nedir? Yasa Dışı Bahis oynatan ve oynayana ne kadar ceza verilir, kaç yıl hapis yatar?

Türkiye'de yasa dışı bahis oynatanlara yönelik cezai yaptırımlar giderek artıyor. Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucunda, yasa dışı bahis siteleri birer birer çökertilirken, bahis oynatanlara hapis cezası, oynayanlara ise yüklü miktarda para cezası uygulanıyor. Hukukçular, bahis sitelerine yönelik suç veya terör örgütü soruşturmalarının açılabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları bu risklere karşı uyarıyor.

Yasa Dışı Bahis Oynatanlara 5 Yıl Hapis

Yasa dışı bahis oynatan kişiler, 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca, bahis oynama eyleminin cezası da oldukça ağır. Her bir yasa dışı bahis oynayan kişiye 228 bin lira para cezası kesiliyor. Yapılan çok sayıda operasyon sonucunda, yasa dışı bahis oynatan internet siteleri kapatılarak faaliyetleri sonlandırıldı. Ancak hukukçular, sadece oynatanların değil, oynayanların da büyük bir risk altında olduğu konusunda uyarıyor.

Bahis Oynarken Suç Örgütü Soruşturmalarına Dahil Olma Riski

Bahis oynayan kişilerin karşılaşabileceği bir diğer ciddi risk ise suç veya terör örgütü soruşturmalarına dahil olma olasılığı. TRT Haber'in haberine göre, kullanılan hesap numaralarının bazen uluslararası suç örgütlerinin hesaplarıyla bağlantılı olması, bahis oynayan kişilerin adlarını suç örgütü dosyalarına taşıyabiliyor. Bu bağlamda MASAK ya da siber suçlarla mücadele merkezi tarafından yapılacak araştırmalarda, hesabına para gönderilen kişiler suç örgütü kapsamında değerlendirildiğinde, bahis oynayan kişi de soruşturma kapsamına alınabilir,

İşten Çıkarılma Sebebi: İş Yerinde Yasa Dışı Bahis Oynamak

Yasa dışı bahis sadece hukuki değil, aynı zamanda iş yerinde de ciddi sonuçlar doğurabiliyor. İş yerinde yasa dışı bahis oynayan çalışanlar, işverenin haklı sebeple iş akdini feshetmesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bahis oynamak için sık sık borçlanan veya iş saatlerinde bahis sitelerine giren çalışanların, işini ihmal etmesi durumunda işverenin fesih hakkını kullanabileceğini belirtiyor. İşverenin bu durumu tespit etmesi halinde, kanunlar işverenin iş akdini haklı nedenle sona erdirmesine olanak tanıyor.