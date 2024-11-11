Batuhan Karadeniz Yasa Dışı Bahis Olayı nedir, tutuklandı mı? Batuhan Karadeniz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Başsavcılık, yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını sosyal medya üzerinden yaptıkları tespit edilen isimlere yönelik operasyonu sürdürürken, gözaltına alınanlar arasında Batuhan Karadeniz'in de bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma devam ederken, Karadeniz'in gözaltı durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Batuhan Karadeniz Tutuklandı mı?

Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle Batuhan Karadeniz'in tutuklanıp tutuklanmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Başsavcılık, yasa dışı bahis tanıtımı yapan isimler hakkındaki işlemlerin sürdüğünü belirtti.

Batuhan Karadeniz Kimdir?

24 Nisan 1991'de İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Karadeniz, futbol kariyerine genç yaşta Beşiktaş altyapısında başladı. Babası, Beşiktaş'ın eski kalecilerinden Orhan Karadeniz olan Batuhan, futbol dünyasında erken yaşta dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beşiktaş PAF takımında 2007-2008 sezonunda ilk çıkışını yapan Karadeniz, özellikle Konyaspor PAF takımına karşı attığı 4 golle adından söz ettirdi ve ardından Süper Lig'de çeşitli maçlarda forma giymeye başladı.

Kariyerinde Dönüm Noktaları

Batuhan Karadeniz'in futbol kariyerinde birçok farklı kulüp yer aldı. Beşiktaş'tan sonra Gaziantepspor, Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor gibi Süper Lig ekiplerinde forma giyen Karadeniz, İsviçre Süper Ligi takımlarından St. Gallen'e transfer olarak yurt dışı deneyimi yaşadı. Ardından Türkiye'ye dönen Karadeniz, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu Trabzon ve Iğdır FK gibi birçok kulüpte oynadı. Ayrıca milli takımda çeşitli yaş kategorilerinde Türkiye'yi temsil etti.

Özel Hayatı ve Medyada Öne Çıkan İsimlerden Biri

2012 yılında Eda Baş ile evlenen Batuhan Karadeniz, daha sonra bu evliliği sonlandırdı. Futbolculuk kariyerinde yaptığı transferlerle sıkça gündeme gelen Karadeniz, saha dışında da geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.