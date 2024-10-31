Oyuncu Pelin Yoru’dan acı haber! ’Kızım Nerede?’ dizisinin Jülide’siydi...

Bir dönem atv ekranlarında yayınlanan "Kızım Nerede?" dizisinde 'Jülide' karakterine hayat veren oyuncu Pelin Yoru, genç yaşta hayata veda etti.

42 YAŞINDAYDI!

27 Eylül 1982 tarihinde dünyaya gelen dizi ve film oyuncusu Pelin Yoru'nun ölüm haberini Film-San Vakfı duyurdu.

Yoru'nun cenazesi, dün Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Ünlü oyuncunun ölümü sevdiklerini yasa boğdu.

Kaynak: Film-San Vakfı

PELİN YORU KİMDİR?

Pelin Yoru, kariyeri boyunca 'Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar' ve 'Alev Alev' gibi dizilerle tanınmıştı.

Özellikle "Kızım Nerede?" dizisinde canlandırdığı Jülide karakteri ile hatırlanan Pelin Yoru, aynı dizi içerisinde Ece Uslu, Burak Hakkı, Hüseyin Avni Danyal gibi pek çok önemli isimle birlikte yer almıştı.

Pelin Yoru / Kaynak: Google