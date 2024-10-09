Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesini gören hayran kaldı!

2005 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, o günden bu yana Türk televizyonlarının en sevilen yüzlerinden biri haline geldi.

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Özçivit, "Çalıkuşu", "Kara Sevda" ve "Kuruluş Osman" gibi projelerdeki performansıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran oyuncu, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen'le dünyaevine girmişti. Magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftin, Kerem ve Karan adında iki evladı bulunuyor.

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"ABLASI GİBİ DURUYOR"

Her attığı adımla olay olan Burak Özçivit, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit güzelliğiyle dikkat çekti. Anne-oğulu yan yana görenler "Genlerde var", "Ablası gibi duruyor","Çok benziyorlar" gibi yorumlarda bulundu.

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Annesine oldukça düşkün olan Burak Özçivit, zaman zaman fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kaynak: Google