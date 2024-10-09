2 çocuk annesi Sinem Kobal’dan Kenan İmirzalıoğlu itirafı!

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal, bu birliktelikten Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğu dünyaya getirdi. Uzun bir süre setlerden uzak kalan Kobal, ekranlara geri döndü.

Kenan İmirzalıoğlu'na övgü dolu sözler! (Instagram)

Sonl olarak bir dergi için verdiği röportajda hamilelik sürecinden bahseden Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'na da övgüler yağdırdı.

"SARIP SARMALANDIM"

İki çocuk annesi Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun hamilelik dönemindeki rolü için "Ben tüm bu süreçlerde onun tarafından güzel sarıp sarmalandım, şanslı hissediyorum" dedi.

"KENAN YANI BAŞIMDAYDI"

Kobal, sözlerine "Kenan, tüm süreçlerde, doğum da dahil yanı başımdaydı ve bu hali bizim için bu yolculuğu ve bağımızı bambaşka bir yere taşıdı. Bence olması gereken de bu. Çünkü ebeveyn olmak tüm bu süreci ve sorumlulukları beraber almaya gönüllü olmakla başlıyor" diye devam etti.

Sinem Kobal (Instagram)