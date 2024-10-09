Sihirli Annem’in yıldızları buluştu! Zeynep Özkaya’nın nişan telaşı...

Kariyerine sosyal medyada içerik üreticisi olarak devam eden Zeynep Özkaya, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Oğulcan Can'dan evlilik teklifi almıştı.

Evlilik teklifi almıştı (Instagram)

"HAYATIMIN EN HEYECANLI GÜNÜ"

Özkaya, "Hayatımın en heyecanlı ve güzel günüydü gördüğünüz gibi arkadaşımın doğum gününe geldiğime o kadar eminim ki pasta benim değil diyorum inatla. Kimse bana en ufak bir şey bile çaktırmadı o kadar büyük bir sürpriz oldu ki hala inanamıyorum." demişti.

Kaynak: Instagram

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya, son olarak arkadaşları Dilara Kurtulmuş ve Gizem Güven ile bir araya geldi. Dizide Zeynep'in kardeşini canlandıran Gizem Güven, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK YAKINDA..."

Üç arkadaş birlikte elbise bakmaya gitti. Gizem Güven ise paylaşımına "Biliyorsunuz ki balım çok yakında nişanlanıyor! Elbise bakmaya geldik" notunu düştü.

Kaynak: Instagram

Zeynep Özkaya da kendi hesabından denediği elbiseleri gösterdi.

İşte o paylaşım...

Özkaya'nın sosyal medya paylaşımı (Instagram)