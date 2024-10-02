02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi görenleri mest etti! Fahriye'nin görümcesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 16:03
ABONE OL
Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşi görenleri mest etti! Fahriye’nin görümcesi...

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, bu kez de kız kardeşiyle gündeme geldi. Meslektaşı Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan 2 çocuk baba Özçivit'in kız kardeşi, abisinin kopyası çıktı. Burçun Özçivit meğerse...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör