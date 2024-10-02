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Zeynep - Volkan Demirel çiftinden açıklama! Bebeklerinin cinsiyeti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 15:03
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Zeynep - Volkan Demirel çiftinden açıklama! Bebeklerinin cinsiyeti...

Eski futbolcu Volkan Demirel ile Zeynep Sever, 2010 yılında dünyaevine girmişti. Yade ve Yeda adında iki kızları olan ünlü çift, şimdilerde üçüncü çocuk heyecanı yaşıyor. Yeniden anne-baba olmak için gün sayan çift, bebeğin cinsiyeti hakkında ilk kez konuştu.

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