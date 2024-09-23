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Dilan Polat cezaevi günleri sonrası ilk kez konuştu: Hatalarım var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 07:41 Güncelleme: 23.09.2024 07:47
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Dilan Polat cezaevi günleri sonrası ilk kez konuştu: Hatalarım var

Hakkında kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve yasa dışı bahis gibi suçlardan dava açılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 288 gün boyunca cezaevinde kalmıştı. Polat, tahliyesinin ardından ilk kez konuştu. Kendileri hakkında "linç furyası" olduğunu iddia eden Polat, cezaevi sürecinde kendisiyle hesaplaştığını ve bazı hatalarının farkına vardığını söyledi.

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