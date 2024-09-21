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'Prens'in yıldızı Giray Altınok 40 yaşında baba oldu! Oğlunun ismi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 16:44
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’Prens’in yıldızı Giray Altınok 40 yaşında baba oldu! Oğlunun ismi...

'Hababam Sınıfı Yeniden', 'Var Bunlar', 'Güldür Güldür', 'Ölümlü Dünya' ve 'Prens' gibi projelerle tanınan başarılı oyuncu Giray Altınok'tan müjdeli haber geldi. Ünlü isim, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu. İşte oğluna verdiği isim...

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