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44 yıl hapsi istenen Bahar Candan tahliye edildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 20:29 Güncelleme: 20.09.2024 21:42
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44 yıl hapsi istenen Bahar Candan tahliye edildi!

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçundan hakkında 44 yıla kadar hapis cezası istenen Alisya Bahar Candan'ın tahliye edilmesine karar verildi. Nihal Candan kardeşinin tahliyesine ilişkin "İlahi adalete çok güveniyorum. Özgürlüğü ve adaleti savunan baronun bana savunma hakkı vermeden stajımı iptal etmesi mesleğe karşı hayal kırıklığına uğrattı. Onun dışında çok mutluyum" şeklinde konuştu.

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