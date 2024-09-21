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Aşk bitti! Oyuncu Akın Akınözü sevgilisinden ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 11:47
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Aşk bitti! Oyuncu Akın Akınözü sevgilisinden ayrıldı

Bir dönem Ebru Şahin ile başrollerini paylaştığı Hercai dizisinde 'Miran Aslanbey' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Akın Akınözü, yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

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