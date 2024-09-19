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'Bedenini çürüttüler' demişti! Ahu Tuğba'nın kızından 'cenaze' açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 15:18
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’Bedenini çürüttüler’ demişti! Ahu Tuğba’nın kızından ’cenaze’ açıklaması

1 Eylül tarihinde ABD'de yaşadığı evde hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilememişti. Yasal prosedürler nedeniyle aksamalar yaşanmıştı. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den 'cenaze' açıklaması geldi.

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