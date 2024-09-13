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Yıkım kararı çıkmıştı! Marmaris’te Şahan Gökbakar’ın kaçak villası mühürlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 19:54 Güncelleme: 13.09.2024 20:16
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Yıkım kararı çıkmıştı! Marmaris’te Şahan Gökbakar’ın kaçak villası mühürlendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Şahan Gökbakar’a ait ruhsatsız yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mühürlendi.

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